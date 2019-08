Maren Lundby falt ned hoppkanten - fryktet for livet

NTB Sport

Maren Lundby skled ned ovarennet i den lille Lysgårdsbakken og falt ned fra hoppet. Det var et fall på 2,60 meter rett i betongen. Hun unngikk bruddskader, men har forslått kneet sitt kraftig.

– Jeg var skrekkslagen og fryktet for livet, sier Lundby til NTB.

Torsdag fikk hun resultatet av MR-undersøkelsen som viste at hun ikke har pådratt seg noen alvorlige skader.

– MR-undersøkelsen var positiv og viste at jeg ikke har pådratt meg noen alvorlige skader. Nå blir det å slappe av framover for å hvile både kne og hode, sier Lundby.

Hendelsen skjedde tirsdag morgen da Lundby skulle flytte bommen et par avsatser under trening den lille Lysgårdsbakken i Lillehammer. Hun forklarte i en pressemelding hvordan det skjedde.

– For å flytte bommen, så må en klatre over på andre siden av tilløpet for å ha en som løfter bommen på hver side. Jeg holdt meg fast i bommen og klatret over, men da jeg nesten hadde kommet meg over, så mistet jeg fotfestet. Det hadde regnet utrolig mye denne morgenen, så filten på siden av sporene var utrolig glatt, sier Lundby i en pressemelding.

I ovarennet var det tydelige merker etter uhellet og kloremerker i den grønne plastfilten. Hjelmen hennes sprakk og skoene var også ødelagt etter uhellet. Hun hadde dessuten flere skrubbsår på hendene etter at hun forsøkte å bremse farten på vei ned.

Flere uhell

De siste sesongene den norske hoppstjernen vært innblandet i flere uhell og nesten uhell. Hennes skitekniske ferdigheter har reddet henne fra alvorlige skader.

I kvalifiseringen under OL i Pyeongchang i fjor falt hun etter et langt hopp. Likevel klarte hun å komme tilbake dagen etter og sikret seg OL-gullet.

Under sommertrening i Granåsen i fjor fikk hun så mye oppdrift at hun landet altfor lange nede i bakken. Treneren Gjermund Lunder filmet episoden, men valgte å senke kamerat da han så hvor langt det ville gå. Igjen ble derimot reddet av sine gode skiferdigheter.

Også under VM i Seefeld hvor hun tok gullet var hun nær ved å falle i landingen.

I år under trening i Granåsen fikk hun problemer ut fra hoppet. Hun holdt på å gå rundt, men klarte å ta seg ned uten særlige konsekvenser.

– Blir du aldri skikkelig skremt. Og hvor langt tid går det før man «glemmer» slike opplevelser?

– Jeg var som sagt skrekkslagen, men etter å ha fått snakket med folk og fått det litt på avstand går det bedre, sier Lundby.

Hun etterlyser nå tiltak i Lysgårdsbakken for at det ikke skal skje lignende uhell framover.

– Vi må nok se på litt på rutinene under treningen i forbindelse med å flytte bommen, sier Kolbukameratene-hopperen.

Lettet hoppsjef

Sportssjef Clas Brede Bråthen er lettet over at Lundby har unnsluppet bruddskader.

– Jeg har sett mye i hoppbakken opp gjennom årene, men ingen kan vel forutse at noe slikt skal kunne skje. Dette har virkelig satt en støkk i oss. Det viktigste er at det ser ut til at dette uhellet ikke har fått så alvorlige konsekvenser som det i verste fall kunne fått. Nå handler alt om å ivareta Maren. Jeg er trygg på at hun er i de beste hender. Det er lærdom i dette også, og jeg håper vi snart ser Maren fly i hoppbakken slik vi normalt ser henne, sier Bråthen.

