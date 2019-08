To nye inn i Sjögrens tropp

NTB Sport

Landslagssjef Martin Sjögren har tatt ut en tropp på 20 spillere til bortekampen mot Nord-Irland, samt en privatlandskamp mot England i Bergen 3. september.

Fem spillere er borte fra troppen som var med til VM i Frankrike i sommer. Samtidig er to nye navn i Hansen (Klepp) og Leine (Reading) kommet inn. 12 av 20 spillere i troppen er utenlandsproffer.

– Det er blant annet et resultat av at vi har gjort et godt VM. Flere større ligaer har fått opp øynene for spillere fra Norge. Ut fra landslagets ståsted er det jo positivt at vi kan få flere spillere ut i gode og sterke miljøer som gir dem internasjonal erfaring og nye impulser. Forhåpentligvis er det bra for landslaget både på kort sikt og lang sikt, sier Sjögren i en pressemelding fra Norges Fotballforbund.

Emilie Haavi røk korsbåndet i kneet under VM og er naturlig nok uaktuell for Norge-spill i en periode. Dessuten er de ferske utenlandsproffene Stine Hovland (Milan) og Cecilie Kvamme (West Ham), samt Emilie Nautnes og Therese Åsland, ute av troppen siden sist.

Foruten Nord-Irland skal Norge møte Hviterussland, Færøyene og Wales i EM-kvalifiseringen.

Troppen:

Målvakter: Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Oda Maria Bogstad (Arna-Bjørnar).

Utespillere: Maren Mjelde (Chelsea), Isabell Herlovsen (Kolbotn), Kristine Minde (Wolfsburg), Caroline Graham Hansen (Barcelona Femini), Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Maria Thorisdottir (Chelsea), Lisa-Marie Karlseng Utland (Rosengård), Synne Skinnes Hansen (LSK Kvinner), Vilde Bøe Risa (Kopparbergs/Göteborg), Amalie Vevle Eikeland (Reading), Tuva Hansen (Klepp), Guro Reiten (Chelsea), Elise Thorsnes (LSK Kvinner), Karina Sævik (PSG), Kristine Leine (Reading), Frida Leonhardsen Maanum (Linköping), Ingrid Syrstad Engen (Wolfsburg).

(©NTB)