Svensk hockeykaos: 34 spillere boikotter landslaget

Spørsmålet man stiller seg er om det i det hele tatt eksisterer et svensk kvinnelandslag i ishockey, skriver nyhetsbyrået TT.

34 spillere er tatt ut i troppen til Damkronornas neste landslagssamling. Onsdag takket de sammen nei til å spille for Sverige.

– Det er kjempekult at toppene i forbundet skriver fine kronikker i avisene om likestilling, jentehockey og hva det nå enn heter. Overfor oss spillerne viser de ikke en dritt, sier løperstjernen Erika Grahm.

Tøff kritikk

Hun har også publisert et innlegg i sosiale medier der hun opplyser at samtlige spillere som er uttatt i Sverige-troppen, kommer til å takke nei til landslagsspill. Spillerne raser mot det de mener er dårlige økonomiske forutsetninger og manglende respekt.

– Fra og med i dag kommer ingen av oss til å representere våre blågule farger før Det svenske ishockeyforbundets ledelse viser at de vil jobbe sammen med oss spillere for å utvikle og skape bedre forutsetninger for oss.

– Vi spillere er forberedt på å ta ansvar og gjøre alt for å ta oss tilbake dit vi hører hjemme. Men bare med forutsetninger, holdninger og respekt som viser riktig innstilling overfor oss som eliteutøvere. Før de gubbene som styrer forbundet viser det, har Damkronorna en tom spillertropp, skriver Grahm.

Fiasko

De svenske ishockeykvinnene hadde et elendig VM tidligere i år der de tapte tre av fire kamper. Det førte til at Sverige rykket ned til B-VM for første gang noensinne.

Grahm sier at VM-fiaskoen rammer tilveksten av nye spillere hardt, men understreker at spillerne vil gjøre alt for å ta seg tilbake til A-nivået.

Det skjer neppe dersom nasjonens 34 beste spillere ikke vil stille opp for landslaget.

