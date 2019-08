Landslagssjefen etter prat med Fossli: – Han var i forbausende godt humør

NTB Sport

Monsen kom til Oslo onsdag formiddag for å besøke Fossli på Ullevaal sykehus.

Den 26 år gamle langrennsløperen fra Hokksund fikk hjertestans under en biltur mandag. Snarrådig hjelp fra kjæresten Henriette Mork, en tilfeldig syklist og kjapp og effektiv hjelp fra ambulansepersonell bidro til at Fossli slapp unna episoden med livet i behold.

– Jeg er på besøk her nå, og jeg kan si at det går veldig framover. Han er i forbausende godt humør og ved godt mot. Han er slik han pleier å være, og det gjorde godt å se. Han har fått lov til å være litt ute av senga også. Det er hyggelig å se ham. De som har fulgt ham, sier at det går mye bedre dag for dag. Han har det bedre og bedre etter forholdene, sier Monsen til NTB.

– Er det en fordel å være toppidrettsutøver når du kommer ut for noe sånt?

– Jeg ville ha trodd det, men når det gjelder helseting er ikke jeg den riktige til å uttale meg om det. Men god fysisk form er en fordel. Det tror jeg at jeg kan si uten å si for mye om noe jeg ikke har greie på.

Monsen ønsker ikke å gå inn på detaljer omkring ulykken.

– Hva skjer nå?

– Nå må han få den behandlingen som trengs, og så må han ta tiden til hjelp. Vi får håpe at Sondre blir frisk med tiden. Noe mer kan jeg ikke si per dags dato.

Det er for tidlig å si noe om hva som lå bak hjertestansen.

– Det man leter etter, er hva som var årsaken. Det kan være flere årsaker til en hjertestans. Noen kan man utelukke ganske greit med undersøkelser. Noen må man eventuelt lete nitid etter, og i noen tilfeller kan man heller ikke finne noen sikker forklaring, sa skiforbundets sjeflege Ola Rønsen til NTB tirsdag.

