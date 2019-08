The Sun: Celtic jakter RBKs Meling

NTB Sport

BBC siterer også The Sun på Meling-interessen fra det skotske mesterlaget som fra før har nordmannen Kristoffer Ajer i stallen.

24 år gamle Meling har kontrakt med Rosenborg til desember neste år, men skal være åpen for overgang allerede nå.

The Sun skriver at Rosenborg avslo et bud på Meling fra MLS-laget Los Angeles FC sist uke.

Birger Meling sier at han har ambisjoner om å prøve noe nytt, men skjønner også at timingen kunne vært bedre.

Rosenborgs sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye sier at det er økt interesse og aktivitet rundt klubbens spillere, og trener Eirik Horneland sier at det er sannsynlig at Meling vil forlate klubben på et eller annet tidspunkt.

