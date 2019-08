Solskjær anbefalte United-talent å velge Tromsø

NTB Sport

19-åringen landet i Tromsø mandag ble og ble tatt imot av TILs sportssjef Svein-Morten Johansen.

Barlow deltar på sin første trening med Tromsø tirsdag. Han lånes ut til Tromsø ut sesongen.

– Jeg vet at det er bra nivå på norsk fotball, for jeg har snakket med flere, blant annet Mark Dempsey, og så har sjefen min Ole Gunnar Solskjær anbefalt dette. Så det blir en flott utfordring for meg, og jeg er klar om treneren her ønsker at jeg skal spille allerede til helgen, sier han.

I en pressemelding skriver Tromsø at klubben håper avtalen er starten på det som kan være et godt samarbeid med Premier League-giganten United.

Kontakten mellom klubbene har kommet i stand etter at TIL-unggutten Isak Hansen-Aarøen ble klar for Manchester United. Han slutter seg til klubben i august 2020.

– Vi syns dette er veldig spennende fordi vi samarbeider med en storklubb og vi har allerede utviklet et godt samarbeid og dette har nå materialisert seg i at vi låner Barlow. Det blir interessant å se hans nivå opp mot våre egne gutter på samme alder, men vi vet vi får en veldig god spiller, sier Tromsøs sportssjef Svein-Morten Johansen.

– Dette kan være starten på et langvarig samarbeid som kan gi oss mye, også på kompetansesiden. Vi har allerede en veldig god dialog. Det betyr veldig mye for oss og selv om vi nå får en spiller, så er det viktigste kanskje det vi får være tett på dem og få ny kunnskap, legger han til.

Barlow signerte proffkontrakt med United i 2017. Han har vært i klubben siden han var fem år gammel.

