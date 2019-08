Bennett vant igjen, Halvorsen langt framme

NTB Sport

Ineos-rytter Halvorsen var langt framme i spurten i den belgiske byen Ardooie etter en flat etappe på snaut 17 mil, men verken han eller noen annen kunne stå imot Bennett på de siste metrene. Jasper Philipsen og Dylan Groenewegen kom nærmest.

Jumbo-Visma ga Groenewegen et godt opptrekk, men Bennett la seg på hjulet hans. Da Philipsen suste forbi 150 meter før mål, fulgte Bennett ham i stedet, og han slo ham klart nok til å kunne juble før målstreken ble passert.

– Etter 70 kilometer føltes ikke beina særlig gode, og da trodde jeg ikke på et godt resultat i dag, men laget mitt tok seg godt av meg og lot meg få en billig reise. Til sist hadde jeg nok til å vinne, selv om jeg ikke trodde på det, sa Bora-rytter Bennett.

– Suksessen gjør meg grådig, og nå har jeg lyst på enda en etappeseier.

Etappen ble preget av et seksmannsbrudd som på det meste ledet med to og et halvt minutt, men utbryterne ble innhentet på den siste runden inne i Ardooie. Zdenek Stybar gjorde da et forsøk på å gå solo, men også han ble innhentet, og det var opp til spurterne å gjøre opp om seieren.

Halvorsen ble nummer åtte på mandagens åpningsetappe og hadde bare tre mann foran seg tirsdag.

Bennett beholder ledertrøya og er 12 sekunder foran polske Lukasz Wisniowski.

