Ruud tapte knepent mot sterk argentiner

NTB Sport

Tennistalentet fra Snarøya har spilt imponerende i lang tid, og han gjorde seg heller ikke bort i kampen mot Pella i Masters 1000-turneringen. I en jevn kamp tapte han knepent i begge settene.

De to spillerne fulgte hverandre tett i første sett, der Pella til slutt vant 7-5. I annet sett var Ruud foran med 6-5 og hadde settball, men den argentinske motstanderen snudde oppgjøret og vant 7-4 i tiebreaket.

Dermed er turneringen over for Ruud, som hadde slått Federico Delbonis i kvalifiseringen søndag. Pella var for øvrig mannen som slo Ruud ut av US Open i første runde i fjor.

Årets storturnering på hardcourten i New York starter 26. august.

Mandag oppnådde Ruud sin høyeste plassering på verdensrankingen noensinne. Ruud er nå rangert som verdens 54. beste tennisspiller på herresiden.

