RBKs Bendtner har fått flere kontraktstilbud

NTB Sport

– Ja, vi jobber med det. Han vurderer nå noen konkrete muligheter. Han bruker litt tid på det. Vi har hatt tett dialog hele veien, senest i dag, sier Bjørnebye til avisen.

Sist Bendtner spilte for Rosenborg var borte mot Molde i slutten av april. I juni bekreftet trener Eirik Horneland at den danske spissrebellen har spilt sin siste kamp for RBK.

Bendtners kontrakt løper ut 2019, men RBK er interessert i å kvitte seg med ham før den tid. Bjørnebye vil ikke si hvilke klubber som har vist interesse for å hente ham, men sier ifølge Eurosport at «det er bra nivå på klubbene».

I italienske medier hevdes det at Serie C-klubben Reggina er blant 31-åringens beilere.

Nicklas Bendtner kom til Rosenborg foran 2017-sesongen og gjorde en bra debutsesong på Lerkendal. Da ble han toppscorer i Eliteserien med 19 mål og gjorde også en god figur ute i Europa.

I fjor var prestasjonene svakere, og utenomsportslige kontroverser har også skapt trøbbel for dansken. I år har han kun spilt 185 minutter fordelt på fem kamper for RBK.

(©NTB)