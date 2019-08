NTB Sport

Wingo var lagkamerat med Magnus Wolff Eikrem da han spilte i Seattle Sounders i 2018. Amerikaneren har tidligere vært på treningsopphold med Molde, og han beskrives som en spennende type.

– Vi er kjempeglade for å ha Wingo på plass nå. Vi kjenner ham fra før, da han var her og trengte med oss og gjorde et meget fordelaktig inntrykk, sier Molde-trener Erling Moe i en pressemelding.

Wingo har skrevet under en kontrakt på to og et halvt år med romsdalsklubben.

