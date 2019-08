Ranheim opp fra kvalikplass etter sterk borteseier mot Haugesund

NTB Sport

Ute fra elleveren som møtte PSV torsdag, var Bruno Leite, Thore Pedersen og Shuaibu Ibrahim, og inn kom Ibrahima Koné, Stian Ringstad og Torbjørn Kallevåg. Det så ikke ut til å hjelpe i hjemmeoppgjøret mot Ranheim, som FKH tapte 0-1.

– Det var ikke godt nok i dag. Vi hadde ikke nok frekvens i oss, vi er ikke distinkte nok. Det var litt for mye tekniske feil over hele linjen, sa Jostein Grindhaug i et intervju med Eurosport etter kampen.

De første 45 minuttene var meget tamme, der det nærmest ikke ble skapt en eneste sjanse. Heller ikke i den andre omgangen skjedde det stort før det var spilt 75 minutter.

Dønnem avgjorde

I kjølvannet av et frispark fikk Eirik Valla Dønnem tid og rom til å fyre fra 18 meter. Han plasserte ballen lekkert i hjørnet. Skuddet var utakbart for Helge Sandvik i Haugesund-buret.

– Jeg har gjort det mange ganger på oppvarming. Jeg vet jeg kan, og i dag fikk jeg mulighet. Da satt jeg den, sa målscoreren etter kampen.

Hjemmelaget kjørte kampen det siste kvarteret, men kom ikke særlig nærme poeng mot et kompakt og lavtliggende Ranheim.

Optimistisk matchvinner

Flere mål ble det ikke på et halvfull Haugesund stadion. 1-0 til Ranheim gjør at de blåkledde gjestene nå har 18 poeng og klatrer fra 14.- til 11.-plass.

– Fortsetter vi som det her, blir det mange trepoengere i høst, sa Valla Dønnem til Eurosport.

Haugesund er nå nummer åtte med 21 poeng. Returoppgjøret mot PSV i europaligakvalifiseringen spilles torsdag. Nederlenderne leder 1-0 fra første oppgjør.

(©NTB)