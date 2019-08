Start-stortalent klar for Molde

NTB Sport

Det bekrefter klubbene lørdag. Midtbanespilleren har scoret fem mål på 15 kamper for sørlendingen denne sesongen.

Christensen har skrevet under på en treårskontrakt og slutter seg til sin nye klubb denne helgen. Fredag ble han byttet inn i Starts 0-0-kamp borte mot Sandefjord.

– Det er med blandede følelser vi lar Tobias dra nå. Han har vært en viktig spiller for oss og har utviklet seg veldig bra siden han kom til klubben fra Vigør. Vi har hele tiden ønsket å beholde ham, men Tobias ønsket sterkt å få dra til Molde nå for å ta et nytt steg i karrieren, forteller Starts sportslige leder Tor-Kristian Karlsen til klubbens nettsted.

Christensen hadde ett år igjen av kontrakten med Start. 19-åringen var en del av Norges tropp i U20-VM denne sommeren. Det var også Eman Marković, som denne uken ble klar for sørlandsklubben.

– Jeg er utrolig glad for å være på plass her i Molde. Det er en meget bra klubb som jeg har følt meg ønsket av. Jeg ser stort fram til å komme i gang, sier Christensen i en pressemelding fra Molde.

(©NTB)