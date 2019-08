Moi vraket da Southampton åpnet med tap

NTB Sport

Nordmannen er koblet bort fra den engelske klubben, og manager Ralph Hasenhüttl har selv uttalt at han er åpen for at Elyounoussi bytter klubb.

For 25-åringens lagkamerater ble det en tung start på sesongen. Ashley Barnes scoret to og islandske Johann Gudmundsson ett da Burnley vant 3-0.

Southampton ble nummer 16 forrige sesong og berget med det Premier League-plassen til tross for en tung avslutning.

Uavgjort for Everton

Det er knyttet store forventninger til Liverpool-klubben Everton denne sesongen. Laget har vært aktive på overgangsmarkedet. De fikk riktignok ingen stor åpning. Borte mot Crystal Palace endte det målløst selv om begge lag hadde gode muligheter.

Hos gjestene var blant andre Gylfi Sigurdsson nære ved flere anledninger.

Også hjemmelaget var farlig frampå, men verken Max Meyer eller Jordan Ayew klarte å sette sine sjanser og dermed gi Roy Hodgsons lag en god start på sesongen.

Everton måtte først og fremst forsvare seg de siste 13 minuttene etter at Morgan Schneiderlin ble utvist.

Drømmestart for Brighton

Juble kunne derimot Brighton. Klubben ansatte tidligere Östersund-trener Graham Potter før sesongen. Han fikk en drømmestart. Sørkystklubben vant 3-0 borte mot Watford takket være scoringer signert Florin Andone og Neal Maupay, samt et selvmål.

For Joshua King og hans Bournemouth ble det en kalddusj i sesongåpningen. De ledet lenge 1-0 hjemme mot nyopprykkede Sheffield United, men seieren glapp to minutter før slutt.

Nordmannen spilte fra start, men det var forsvarsspiller Chris Mepham som sendte vertene i føringen. Helt på tampen dukket Billy Sharp opp og fikset 1-1 for gjestene.

(©NTB)