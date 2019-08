Ingebrigtsen-brødrene lekte seg til seier i lag-EM

NTB Sport

Ingebrigtsen-brødrene sikret Norges fjerde og femte seier i lag-EM i Sandnes. Det holder til en tredjeplass før lag-EM avsluttes søndag. Avstanden opp til ledende Portugal er 24 poeng.

Portugiserne har sanket 163 poeng etter 21 av 40 øvelser. Kun det beste laget rykker opp til superligaen. Nederland på andreplass er ett poeng foran Norge.

Dermed ser et opprykk vanskelig ut for Norge til tross for seire av Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Hedda Hynne, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Hedda Hynne.

Jakob med full kontroll

I øsende regnvær på hjemmebane hadde 18 år gamle Jakob Ingebrigtsen full kontroll på sin 1500 meter. Etter å ha startet rolig økte han tempoet på den siste runden og vant til slutt klart med tiden 3.43,43.

– Det kjennes overraskende bra ut. Det er i hvert fall ikke noen tegn på at det er dårligere nå enn før, sa 18-åringen til NRK.

Paulo Rosario fra Portugal ble nummer to. Simas Bertasius fra Litauen kom på tredjeplass.

Filip overlegen

Cirka en halvtime tidligere var storebror Filip fullstendig overlegen på 5000 meter og vant på tiden 13.37,09. Han passerte en løper med én runde på oppløpet og vant med nesten 17 sekunder.

Aras Kaya fra Tyrkia ble nummer to, mens tredjeplassen gikk til Nicolae Alexandru Soare fra Romania.

– Jeg tror aldri Filip Ingebrigtsen har vært bedre enn han er nå, sa en imponert Vebjørn Rodal.

Han kommenterer for NRK og mente det så ut som at Ingebrigtsen var historisk godt trent.

Seier til Iuel, Grøvdal og Hynne

Tidligere lørdag hadde tre kvinneutøvere også gått til topps.

Hedda Hynne var raskest på 800-meteren i Sandnes lørdag. Hun kom i mål på tiden 2.09,94.

Karoline Bjerkeli Grøvdal var raskest på 3000 meteren på tiden 9.45,20. Tidligere lørdag løp Amalie Iuel raskest i finalen på 400 meter hekk-finalen. Hun vant på tiden 55,80.

– Det er en veldig deilig følelse å ta med videre i sesongen. Det er lenge til VM, så jeg skal ta med meg denne seieren og nyte den, sa Iuel.

Norge kjemper i helgen om opprykk fra 1. divisjon til friidrettens øverste nivå. Norge stiller med sine beste utøvere, bortsett fra Karsten Warholm som står over på grunn av sykdom.

