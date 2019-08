Zlatan slakter ligasystemet i MLS: – Det er dritt

NTB Sport

– Systemet er dritt. men det er slik det er, sier LA Galaxy-spissen Zlatan Ibrahimovic i et ferskt intervju, gjengitt av blant andre ESPN.

Han har tidligere hevdet at nivået i ligaen er svakt, og nå er det ligasystemet han går løs på. I MLS fungerer det slik at det spilles grunnserie i to avdelinger, der avdelingsvinnerne går direkte til kvartfinalen i sluttspillet, mens de seks neste lagene spiller kvartfinaler internt i avdelingen.

Sluttspillet spilles etter utslagsmodellen, og vinneren av sluttspillet blir MLS-mester.

– Det handler bare om at man skal komme med i sluttspillet. Resultatene i alle kamper er viktige, men her kan man bli nummer sju, komme med i sluttspillet og vinne tittelen, sier Zlatan.

Hans LA Galaxy har tapt stort i de to siste kampene og er nummer fem i MLS' vestre avdeling. Neste kamp spilles søndag borte mot D.C. United, som nylig hentet Ola Kamara.

