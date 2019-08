Liverpool knuste Norwich da Alisson måtte ut med skade

NTB Sport

Etter 89 dager kunne fotballelskere verden over glede seg over at Premier League endelig er i gang igjen. Regjerende mesterligavinner Liverpool fikk æren av å åpne fotballfesten hjemme mot nyopprykkede Norwich, og for en fest det ble i flomlyset på Anfield.

Jürgen Klopps menn ga seg ikke før Norwich-keeper Tim Krul hadde plukket fire baller ut av eget nett.

Mohamed Salah, Virgil van Dijk og Divock Origi scoret hvert sitt mål for Liverpool. Norwich-kaptein Grant Hanley satte inn sesongens første mål, men dessverre for ham i feil ende av banen. Teemu Pukki scoret i riktig mål for gjestene.

Likevel la skaden til Allison i første omgang en demper på festen. Det er foreløpig uvisst hvor lenge Liverpool må greie seg uten førstekeeperen. Brasilianeren skled da han skjøt ut og så ut til å holde seg til leggen etterpå. Skaden gjorde at tidligere West Ham-spiller Adrián fikk sin debut for rødtrøyene.

Selvmål

Liverpool var storfavoritter på eget gress og trengte kun sju minutter på å få nettsus. Det fikk de med god hjelp fra Hanley. Norwich-kapteinen var klønete og satte ballen i eget nett da han skulle klarere et innlegg fra Origi.

Årets sesong ble med det den andre i Premier League-historien som har blitt åpnet med et selvmål. Kyle Walker gjorde det samme for Tottenham mot Manchester United i 2015.

Scoringsglade Salah sørget for å doble ledelsen noe senere. Vakkert veggspill med Roberto Firmino resulterte i at egypteren kunne kontrollere ballen enkelt i mål.

Salah tok på seg servitørrollen etter en snau halvtime. På et hjørnespark fant han pannebrasken til Virgil van Dijk som stanget inn 3-0.

Pukki-redusering

Vondt ble til verre for Norwich rett før pause. Trent Alexander-Arnold vartet opp med et utsøkt innlegg som Divock Origi sørget for å omsette i scoring.

4-0 kan vanskelig sies å være en «farlig ledelse», men Teemu Pukki, som bøttet inn mål for gjestene forrige sesong, fikk også nettsus fredag kveld. Finnen lurte offsidefella, og alene mot Adrián var han iskald og satte inn reduseringen.

VAR-problemer

Kampen var den første med videodømming (VAR) i Premier League, men systemet måtte ikke i bruk på Anfield. Andreomgangen ble noe forsinket som lydproblemer mellom dommerkvartetten på arenaen og videodommerne i nærheten av Heathrow flyplass.

Norwich måtte for øvrig klare seg uten Alexander Tettey, som sliter med en skade.

Liverpool møter Chelsea i den europeiske supercupen onsdag. Kampen spilles i Istanbul.

