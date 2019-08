Hopp-Lundby på ny slått av Takanashi

NTB Sport

Takanashi har dermed vunnet to av tre renn i Sommer Grand Prix. Japaneren vant 2,2 poeng foran Lundby i Hinterzarten for to uker siden, men fredag var avstanden større.

Lundby måtte se seg slått med hele 24,6 poeng i franske Courchevel. Bøverbru-jenta ble til slutt som nummer fem etter hopp på 118,5 og 124,5 meter.

Avstanden opp til Juliane Seyfarth på pallplass var 7,1 poeng. Chiara Hölzl tok en klar andreplass.

Lundby innehar fremdeles andreplassen i sammendraget, men Takanashi leder med 75 poeng før avslutningen i Tsjekkia kommende helg.

Silje Opseth endte på 16.-plass. 20-åringen landet på 110 og 98 meter.

17 år gamle Gyda Westvold Hansen ble nest sist. Hansens førstehopp var på 85,5 meter, mens hun hoppet meteren lengre i finaleomgangen. 29 hoppere deltok.

