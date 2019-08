NTB Sport

De første rapportene fra cyclingnews.com var at belgieren var for hardt skadd til å kunne bli hentet av et ambulansehelikopter.

Lambrecht kjørte på en betongkulvert da han var oppe i stor fart. Uhellet skjedde fem mil før mål på tredje etappe. Det skal ha vært småglatt asfalt i området der 22-åringen mistet kontrollen.

Lotto-syklisten hadde ingen sjanse til å holde seg på sykkelen.

Det er ikke kommet offisielle rapporter fra laget hans eller arrangøren om tilstanden til Lambrecht.

