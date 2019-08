Ny god golfrunde fra Hovland, men fjerdeplass holdt ikke til PGA-kort

NTB Sport

21-åringen lå på femteplass foran søndagens finale. Han hadde tre slag opp til lederen og to slag opp til annenplassen som kunne sikret ham fulle rettigheter på neste sesongs PGA-tour. Han klarte avansere til tredjeplassen, men det var for tøft å ta seg opp blant de to beste.

– Det har vært lange seks uker. Det var stort å få spille sammen med J. T. (Poston) på avslutningen i dag, sa Hovland intervjuet med arrangøren.

Viktor Hovland har nå spilt inn nesten 700.000 dollar på de sju turneringene har spilt som proff.

Han startet finalerunden med en bogey på sitt første hull. Han var en av få som valgte en driver på åpningshullet, men han misset fairway og fikk et vanskelig innspill.

Han slo derimot tilbake med birdie på det neste parfire hullet. En ny bogey på hull tre var han tilbake på ett slag over par for runden. Hans offensive spill ga han seg derimot ikke med.

Gode utslag

Han traff stort sett fairway med utslagene, men slet litt mer på greenen. Likevel fulgte han opp med to strake birdier på det fjerde- og femte hullet. Det ble par på de to neste hullene.

21-åringen fikk også en birdie på det åttende hullet og med 16 slag under par var han på delt tredjeplass og avstanden opp var ikke større enn at det kunne gå veien. Han kunne sette en ny birdie med en lang putt på det niende hullet.

På det 11. hullet gikk han på dagens tredje bogey. Dermed skulle det vise seg at kampen om å kjempe seg inn blant topp to i turneringen ble for tøff. Han fikk birdie på hull 13. og hull 14. De andre spillerne på de to ballene bak ham gjorde at det var fortsatt tre slag opp til tetduoen An og J.T. Poston i kampen om seieren.

Poston best

Poston som gikk i ballen med nordmannen noterte seg for en birdie, mens Hovland fikk bogey. Nordmannen klarte birdie på det 17. hullet. På avslutningshullet var han noen få centimeter unna en ny birdie og 20 under par. Det endte med par og 19 under par totalt.

Det var Poston som med en bogeyfri-konkurranse gikk til topps med 22 slag under par. Det var hans første seier på PGA-touren.

Etter to 66-runder slo Hovland til med en 64-runde lørdag. Det sendte ham i posisjon til å avansere ytterligere på avslutningsrunden.

De fleste golfekspertene som har fulgt nordmannen siden han slo igjennom under Masters i april som amatør, mener at det er på høy tid at han sikrer seg PGA-kortet for neste sesong.

Tidligere i sommer har Kristoffer Ventura klarte å kvalifisere seg til PGA-touren som andre nordmann i historien. Henrik Bjørnstad klarte det i 2006 som førstemann.

Neste mulighet for Hovland til å kvalifisere seg fortsatt spill på PGA-touren blir gjennom tre finaleturneringer i august og september. Er han totalt blant de 25 beste der vil også PGA-kortet gå i orden.

