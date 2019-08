Karrierebeste på rankingen for Casper Ruud

NTB Sport

Snarøya-guttens tidligere karrierebeste var en 59.-plass i starten av juni. Siden den gang har han falt litt og litt på ATP-rankingen, men etter en meget god turnering i Østerrike ligger nordmannen nå på 56.-plass. Det er hans beste notering i løpet av hans fire års lange proffkarriere.

56.-plassen er bare 17 plasser bak bestenoteringen til faren Christian, som var nummer 39 i verden i to perioder, både i oktober 1995 og mars 1997.

I ATP-turneringen i Kitzbühel, som er mest kjent for sine alpinrenn, tok han seg helt til semifinalen. Da sa det stopp mot spanske Albert Ramos-Viñolas i strake sett.

Ruud skal nå forsøke å kvalifisere seg til en ATP 1000-turnering i canadiske Montreal, der han kan stikke av med hele 6,3 millioner dollar om han går helt til topps.

Mot slutten av måneden venter årets siste Grand Slam-turnering, nemlig US Open i New York. I fjor klarte Ruud å kvalifisere seg til den siste Grand Slam-turneringen for sesongen etter tre kvalifiseringskamper, men tapte i tre strake sett for Guido Pella i første runde.

På toppen av ATP-rankingen troner fortsatt Novak Djokovic etter seieren i Wimbledon. Han er overlegen med 12.415 poeng. Rafael Nadal er nummer to med 7945 poeng, mens Wimbledon-finalist Roger Federer følger hakk i hæl med 7460 poeng. Ruud har til sammenligning «bare» 951 poeng.

