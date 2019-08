Therese Johaug cruiset inn til NM-gull i friidrett

NTB Sport

Det har vært mye oppmerksomhet rundt langrennsstjernens NM-start, og på Hamar ble Johaug heiet fram av et entusiastisk publikum.

Johaug tok gullet på tiden 32.20,87. Tiden er ny mesterskapsrekord og den femte beste tiden av en norsk kvinne noensinne. 31-åringen var helt overlegen og tok igjen flere løpere med to runder.

– Det var utrolig moro å få prøve seg, og jeg er kjempefornøyd, sa Johaug til NRK.

Maria Sagnes Wågan fra Tjalve løp inn til en annenplass på tiden 34.47,35, mens Vidar-løper Runa Skrove Falch ble nummer tre. Hun var i mål på tiden 35.26,25.

Imponert trener

Langrennsutøveren ville i utgangspunktet aller helst ha løpt 5000-meteren i NM, men der hadde hun ikke klart kvalifiseringskravet som er satt for å sikre et høyt sportslig nivå på deltakerne. Dermed måtte Dalsbygda-jenta starte på den dobbelte distansen.

På 10.000 meter var det fri påmelding. VM-kravet på distansen er 31.50,00.

– Vi hadde 32.54,00 som en reell tid, noe som jeg trodde hun kunne greie. Jeg fryktet at hun kunne få det tungt i beina fordi det blir så monotont. Men hun imponerer meg hver gang. Er det noe hun er god på, så er det å pine seg, sa Johaugs trener Pål Gunnar Mikkelsplass til NTB rett etter løpet.

Kopierte lagvenninne

Norges Friidrettsforbund kunne i prinsippet ha gitt Johaug dispensasjon til å starte på 5000 meter. Flere idrettsprofiler tok i forkant av NM til orde for at reglene i framtida uansett bør lempes på, slik at Johaug og andre enklere kan stille på de distansene de ønsker.

Med søndagens NM-gull kopierte for øvrig Johaug tidligere lagvenninne Kristin Størmer Steira. Finnmarkingen vant i 2014 nettopp 10.000-meteren under friidretts-NM på Jessheim. Vinnertiden var den gang 33.40,75.

Rett fra rulleskirenn

Også andre langrennsprofiler har gjort seg bemerket i friidrettsmiljøet de siste årene. I fjor tok Didrik Tønseth et overraskende NM-gull i terrengløp.

Therese Johaug kom til friidretts-NM rett fra Sandnes, der hun har deltatt på den årlige Blinkfestivalen. Torsdag vant 31-åringen motbakkeløpet Lysebotn Opp på rulleski i suveren stil og smadret den gamle løyperekorden.

Alt tyder på at langrennsstjernen fra Dalsbygda går mot en ny strålende sesong.

– Hun har vært i veldig bra treingsform siden mai, sa Mikkelsplass.

