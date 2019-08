Poengdeling på debutantenes aften på Nadderud

NTB Sport

Både Stabæk og Haugesund hadde sine muligheter til å avgjøre kampen til sin fordel, men unøyaktighet fra Stabæk og en god Marcus Sandberg sørget for at det ble ett poeng til hvert av lagene.

– Ett poeng er helt greit, men hvis det var ett lag som kunne vunnet, kunne det fort vært oss, sa Haugesund-trener Jostein Grindhaug til NTB etter poengdelingen.

Nå skal Haugesund omstille og rette øynene på årets gulrot så langt i sesongen, nemlig den tredje kvalifiseringsrunden i europaligakvalifiseringen. Der møter de den nederlandske giganten PSV.

«Nytt» Stabæk

Det var et relativt nykomponert Stabæk-lag som entret den grønne gressmatta på Nadderud søndag. Franck Boli har blitt solgt til ungarske Ferencvaros, Tobias Børkeeiet er i Brøndby, mens Madis Vihmann avsluttet lånet sitt med Stabæk i juli.

Dermed var det duket for både Yam Amankwah og Sammy Skytte, som begge startet, etter at de ble spilleklare 1. august.

Etter en jevn og sjansefattig første halvtime, der Pascal Gregor fikk sin FKH-debut etter at Fredrik Pallesen Knudsen måtte av, var det Haugesund som var farligst frempå ved tre anledninger før dommer Trond Ivar Døvle blåste til pause. Likevel klarte verken Mikkel Desler, Kristoffer Velde eller Thore Pedersen å overliste en meget god Marcus Sandberg i Stabæk-målet.

– Han har slitt litt med en legg som vi ikke har funnet helt ut av og det gikk ikke i dag heller, sa Grindhaug om Pallesen Knudsen til Eurosport.

Banket ballen i mål

Tidlig i den andre omgangen sendte Andreas Hanche-Olsen hjemmelaget i ledelsen. Luc Kassi svingte inn en corner fra venstre som havnet på bakerste stolpe. Der var Hanche-Olsen årvåken og klinket ballen opp i nettaket.

«Hanche-Olsen er en av oss, hater Enga og elsker å slåss», kom det fra Stabæk Support etter at høyrebackens første mål for klubben på over to år var et faktum.

Så utlignet Haugesund, litt ut av ingenting, etter halvspilt andreomgang. Kevin Krygård slo inn og fant Velde, som var klinisk fra ti meter og plasserte ballen i hjørnet, utakbart for Sandberg.

Gammel kjenning

Med drøye ti minutter igjen kom Tortol Lumanza innpå for Stabæk. Han var meget god for klubben i 2017, før han gikk til tyrkiske Osmanlispor. Belgieren fikk en varm velkomst da han ble byttet innpå for Ronald Hernández.

Sondre Tronstad var farlig frempå med et hardt skudd fra distanse etter 83 minutter, men Sandberg holdt kontrollert.

Nærmest var Krygård da et frispark fra Pedersen ble slått inn i boks, men fra fire meter satte midtbanespilleren ballen over.

Flere mål ble det ikke på Nadderud. Det endte 1-1.

– Det var deilig å starte i dag, etter to europacupkamper hvor jeg har startet på benken. Men det er kjipt at vi ikke vinner, for det er det viktigste, sa den heiteste Haugesund-spilleren den siste tiden, Krygård, etter kampen.

– En meget god kamp. Vi kom rett fra Europa og bare hatt to-tre dagers restitusjon, så det var deilig å få med seg ett poeng. Det var viktig. Vi må overleve i Eliteserien, ikke bare i cupene, sa målscorer Velde.

(©NTB)