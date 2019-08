Storscorer Børven matchvinner for Odd

NTB Sport

Odd kjemper om edelt metall denne sesongen og tok seg opp til sølvplassen. Avstanden til serieleder Molde ble krympet til ett poeng.

– Det var skikkelig godt. Vi stanget i hele den 1. omgangen og fikk en i fleisen i 2. omgang. Det var sterkt at vi klarte å snu kampen, sa Børven til Eurosport.

Trenger større luke

Lillestrøm på sin side ville helst skaffet seg en større luke til lagene like bak seg på tabellen ned mot nedrykksstreken. Den er bare på tre poeng.

Odd var nærmest scoring i 1. omgang. Elbasan Rashani stolpeskudd fem minutter før pause i en sjansefattig og tam omgang i varmen.

Rashani skulle derimot finne nettmaskene. Etter 64 minutter satte han inn utligningen til 1-1 etter å ha blitt spilt igjennom av Torgeir Børven.

Ti minutter tidligere hadde Kristoffer Ødemarksbakken sendt LSK i ledelsen på en flott avslutning fra distanse da han skrudde ballen forbi Odd-keeper Sondre Rossbakk.

Lehne Olsen tilbake

Ødemarksbakken måtte gå av banen etter en smell drøye kvarteret før slutt, men erstatteren var Thomas Lehne Olsen som var tilbake tidligere enn forventet etter sin skade.

– Vi hadde en taktikk foran kampen, men den lykkes vi ikke med, sa LSKs islandske spiss Arnór Smárason.

Etter 82 minutter slo derimot måltjuven Børven til. 18-åringen Filip Møller Delaveris hadde et flott raid på venstrekanten og hans presise innlegg headet Børven kontant i mål. Det var Børvens 12. eliteseriemål for sesongen.

Odd burde avgjort langt tidligere, men laget viste nok en gang at de trenger en del sjanser for å finne nettmaskene.

– Det satt jo langt inne når vi avgjør så sent i kampen, men vi vant fortjent. Dette burde vært langt større, for vi er fortsatt litt for ineffektive, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

