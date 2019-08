NTB Sport

Barcelona-spilleren Messi ble straffet for å ha beskyldt CONMEBOL for korrupsjon etter at han ble utvist i bronsekampen mot Chile i Copa America.-turneringen i sommer. Boten er på 50.000 dollar.

Suspensjonen innebærer at han må stå over vennskapskamper mot Chile, Tyskland og Mexico.

(©NTB)