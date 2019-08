Hovland holdt formen i andre runde i USA

NTB Sport

Til tross for at han slo bogey på hull to og fire under fredagens runde, greide 21-åringen å ta seg inn på slutten med en eagle og en birdie og greide hele runden på 66 slag og fire under par.

Dette er samme resultat som dagen før, og prestasjonen førte Hovland åtte plasser opp på resultatlisten, til en 19. plass i turneringene i North Carolina. Han går dermed klart videre til to siste dagene av turneringen.

Byeong Hun An fra Sør-Korea leder så langt turneringen med 13 slag under par. På andreplass ligger amerikanske Brice Garnett med ett slag mer, fulgt av hele seks andre spillere som ligger elleve slag under par.

Dette er Hovlands første turnering på nesten tre uker. Sist han var i aksjon, ble han nummer 16 i John Deere Classic.

Ifølge Norsk Golf er dette 21-åringens siste invitasjon på årets PGA-tour. Skal han kvalifisere seg for det gjeveste selskapet neste sesong, må han sikre seg en andreplass eller delt andreplass med maksimalt to andre spillere søndag kveld. Hvis ikke, får han en ny sjanse i sluttspillsturneringene Korn Ferry Tours i august og september.

