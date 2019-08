Aalesunds Niklas Castro sikret tre poeng fra straffemerket

NTB Sport

Nå leder de oransje og blå serien med åtte poeng mer enn serietoer Sandefjord, men med én kamp mer spilt enn lagene under.

I Oslo måtte det imidlertid et straffespark til for å slå Skeid, som ligger rett over kvalikplass i bunnen av tabellen. 62 minutter ut i kampen blåste dommer Daniel Higraff straffe til gjestene etter en klønete hands inne i feltet, og fra ellevemetersmerket var Niklas Castro iskald.

Flere mål ble det ikke – verken den ene eller andre veien – og Aalesund kunne dermed ta med seg tre poeng hjem til Sunnmøre.

Lars Bohinens mannskap har så langt levert en meget god sesong. På 15 kamper står serielederen med 12 seire, to uavgjorte og kun ett tap.

Serietoer Sandefjord spiller hjemme mot bunnlaget Tromsdalen søndag, mens Start, som ligger på tredjeplass og ti poeng bak Aalesund, møter Kongsvinger hjemme i Kristiansand.

