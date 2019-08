Tanken på ny kongepokal motiverte Warholm

NTB Sport

23-åringen var skyhøy favoritt på langhekken og innfridde forventningene til fulle. Han tok gullet på tiden 47,45. Nærmest Dimna-løperen fulgte Andreas Haara Bakketun fra Gneist, mens bronsemedaljen gikk til Tjalve-løper Joachim Sandberg.

Warholms tid var klar mesterskapsrekord. Den gamle hadde han selv på 48,73, satt i 2017.

Dermed fortsetter 23-åringens fremganger i det som har utviklet seg til å bli en eventyrlig sesong. Nylig forbedret han sin egen europeiske rekord under Diamond League-stevnet i London til 47,12. Også den gamle bestenoteringen var satt i år.

Totalt har han løpt 400 meter hekk fire ganger denne sesongen, alle ganger med topptider som resultat.

– Jeg vil ikke sette meg i den posisjonen at jeg løper dårlige langhekk-løp denne sesongen, smilte Warholm til NTB etter gullet.

Kongepokalen i boks

Han viste videre til at han både forrige sesong og sesongen før der løp 400 meter hekk mange ganger. Denne sesongen har han tatt ned antall starter, og vil levere på topp de gangene han løper spesialdistansen.

– Derfor dropper jeg langhekken og løper heller 400 flatt i lag-EM neste helg. Jeg ønsker å være i en god flyt og levere når jeg først løper hekk, sa 23-åringen.

Warholm la også inn en solid søknad om å bli tildelt kongepokalen under årets NM med fredagens kanonløp. Den har han tatt de fire siste årene.

– Jeg fikk høre her i stad at jeg allerede hadde delt ut kongepokalen til meg selv, men det har jeg aldeles ikke gjort. Det eneste jeg sa, og det står jeg for, er at hvis noen slår denne prestasjonen poengmessig internasjonalt, fortjener de å få den, smilte friidrettsstjernen.

– Jeg har lagt lista på et nivå som kongepokalen fortjener, og slår noen det, skal jeg være den første til å gratulere, tilføyde han.

Trenerskryt

Trener Leif Olav Alnes tror også kongepokalen havner hos Warholm igjen.

– Nå er det vel en egen komité som driver med det, men jeg tror kanskje de kunne ha delt den ut, sa han til NTB – og skrøt hemningsløst av elevens løp.

– Det var helt rått, smilte Alnes.

Friidrettsprofilen løper også 400 meter flatt i NM på Hamar. Finalen der går lørdag kveld, og som på langhekken er Warholm regjerende mester og favoritt.

– Jeg er spent. Et sånt løp som dette koster, sa Warholm om sjansene for et nytt gull.

Neste helg står så lag-EM i Sandnes på programmet. Også der skal han løp 400 meter flatt. På spesialdistansen 400 meter hekk overlater han til fredagens NM-sølvvinner Joachim Sandberg å være Norges kort.

Sesongens store høydepunkt for Warholm er VM i Qatar senere i høst. Der skal han forsvare gullmedaljen han tok i London for to år siden.

(©NTB)