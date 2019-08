Moussa Njie er klar for Odd

NTB Sport

Overgangen har vært ventet en stund etter at Njie selv bekreftet overfor Nettavisen i juli at han var på vei tilbake til Norge. Hvilken klubb det dreide seg om var derimot usikkert.

Forrige helg spilte han treningskamp for Odd mot Fredrikstad, og torsdag bekreftet eliteserieklubben at de har signert angrepsspilleren.

Ifølge direktør Einar Håndlykken hadde ikke låneavtalen vært mulig uten støtte fra sponsorer.

– At vi har sponsorer i Odd som ønsker å hjelpe til på denne måten er helt fantastisk. Det beviser at de brenner for Odd, og vil at vi skal lykkes i toppen av norsk fotball, sier Håndlykken til klubbens nettsider.

23 år gamle Njie ble i januar hentet til den serbiske storklubben Partizan fra Stabæk. Njie har også spilt i Vålerenga og Bærum. Siden overgangen i vinter er det blitt lite med spilletid.

