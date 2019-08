Mol og Sørum gruppevinnere i Wien etter ny seier

NTB Sport

Nikita Ljamin og Taras Myskiv ble et nummer for små for nordmennene. Mol og Sørum vant kampen 21-15, 21–18.

Den norske duoen hadde god kontroll i det første settet og vant 21–15. I det andre settet tok russerne initiativet og ledet 17-14, men Mol og Sørum vant kampen med en mesterlig snuoperasjon på tampen. De vant det andre settet 21–18.

Med to strake seirer torsdag er nordmennene gruppevinnere og går direkte inn i 2. runde i sluttspillet. Vinner de den, venter kvartfinale.

Neste kamp for den norske stjerneduoen er fredag. Turneringen avsluttes søndag.

Slo hjemmehåp

Tidligere på dagen slo Mol og Sørum hjemmehåpene Martin Ermacora og Moritz Pristauz-Telsnigg. De norske gutta fikk skikkelig kamp i åpningen i den østerrikske hovedstaden.

Nordmennene kjempet med ryggen mot veggen i hele det første settet, men da de omsider klarte å utligne til 12-12, fikk de grep om kampen og tok til slutt hjem settet med 21–18.

I det andre settet giret verdensenerne Mol og Sørum opp ytterligere og parkerte østerrikerne på direkten. Det andre settet ble vunnet lett utklassingssifrene 21–10.

Kan bli tidenes mestvinnende lag

Med seieren i Gstaad tidligere i sommer ble den norske duoen tidenes mestvinnende norske lag med åtte turneringsseiere på verdensserien. Senere tok de sin niende i Tokyo.

Neste store mål er å bli tidenes mestvinnende europeiske lag. For å klare det må de ta seg opp på tolv seire. Da passeres det latviske laget bestående av Aleksandrs Samoilovs og Janis Smedins.

– Skulle vi allerede denne sesongen klare å bli tidenes mestvinnende europeiske lag, er det helt utrolig. Spesielt med tanke på vår unge alder, og at vi bare har spilt to sesonger sammen, sier Anders Mol til NTB.

