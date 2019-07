Zucca-perle bidro til statsministerens kjendistriumf

NTB Sport

Det kjendistunge oppgjøret på Ekebergsletta var lenge målløst takket være solid keeperspill av den tidligere fotballprofilen Jon Knudsen og TV-programleder Carsten Skjelbred.

I annen omgang fikk imidlertid statsminister Solberg betalt for å ha gitt Mats Zuccarello jobben som spydpiss. Hockeyproffen, som nylig signert en lukrativ femårsavtale med Minnesota Wild, var like kald som på NHL-isen da han stakk gjennom forsvaret og på følsomt vis lobbet ballen over keeper Skjelbred.

Sistnevnte må ved den anledningen kunne sies å ha vært på halvdistanse.

– Det var hyggelig å få en scoring. Pasningen var bra, så da var det bare å prøve å sette den, smilte Zuccarello kledelig beskjedent til NTB etter kampslutt.

På sidelinjen kunne statsminister Solberg, for anledningen i rollen som lagleder, med god grunn applaudere både Zuccarellos lekre avslutning og komiker Morten Ramms strålende gjennombruddspasning.

Holsten avgjorde

Tidligere landslagssjef Nils Johan Semb bekledde laglederrollen på motsatt trenerbenk og fikk også grunn til å smile da artisten Vinz satte inn utligningen fem minutter før full tid. Gleden ble imidlertid kortvarig.

Rett før full tid avgjorde nemlig artist og låtskriver Chris Holsten kampen for statsministerens lag, som blant annet også besto av kjente fjes som Brede Hangeland, NRK-profilen Markus Bailey og artist Christian Ingebrigtsen.

Den tidligere langrennskongen Petter Northug, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og skuespiller Nicolai Cleve Broch var blant spillerne på det tapende laget på Ekebergsletta.

