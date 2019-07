Helland ble Rosenborg-helt – mesterligadrømmen lever videre

NTB Sport

Dermed ble det 3-2 sammenlagt til Rosenborg. Men det så lenge skummelt ut. Trønderne stanget og stanget i 72 minutter. Så kom Pål André Helland på banen.

Kantspilleren ble byttet inn etter 69 minutter, og like etter sendte han Lerkendal til himmels med straffescoring. Fem minutter før slutt var Helland igjen sentral da Rosenborg gikk opp til 2-0. Han dro til fra distanse, og skuddet gikk via Alexander Søderlund og i mål.

Nå venter enten svenske AIK eller Maribor i neste runde. Den kampen er ennå ikke ferdigspilt.

Sjanser begge veier

Etter 1-2-tap i Hviterussland var oppgaven klar for Rosenborg: De måtte score på Lerkendal for å gå videre til 3. runde i mesterligakvalifiseringen. Med 1-0 var de videre.

Etter seks minutter kunne oppgaven blitt enda tøffere da BATE satte ballen i mål, men scoringen ble annullert.

Så begynte hjemmelaget å skape sjanser. Den første fikk Mike Jensen. Etter godt RBK-spill bikk han avslutte på bakre stolpe, men traff ikke ordentlig. Deretter fikk Vegard Eggen Hedenstad teste frisparkfoten fra god posisjon, men skuddet gikk utenfor.

Heller ikke David Akintola traff innenfor stengene da han skjøt fra like utenfor 16-meteren etter en snau halvtime. Noen minutter senere kom Rosenborgs første skikkelig store sjanser. Et skudd fra Tore Reginiussen traff Søderlund. Han fikk avslutte, men BATE-keeperen reddet.

Det svingte godt på Lerkendal utover i den første omgangen. Etter 34-minutter avverget Even Hovland på streken etter en heading fra bortelaget, og like etter fikk Jensen skyte fra godt hold. Avslutningen gikk i en forsvarsspiller.

I sluttminuttene av omgangen spilte BATE seg til gode muligheter. Blant annet skjøt Jasse Tuominen like over fra skrått hold.

Helland-show

Rosenborg hadde dermed 45 minutter på seg til å score. Hjemmelaget kjørte på. Ti minutter ut i omgangen fikk de en utrolig mulighet.

Samuel Adegbenro dro seg fri på venstresiden og la inn til Akinota. Fra to-tre meter skjøt han upresset over målet. En utrolig mulighet. Riktignok hadde ballen en ekkel sprett før RBK-spilleren avsluttet.

Ti minutter senere var det Søderlunds tur til å få en enorm sjanse. Adegbenro gjorde vakkert forarbeid og vant spissen på bakre stolpe. Den traff mål, men BATE-keeperen reddet strålende.

18 minutter før full tid satt den endelig for trønderne. Norske Emil Jonassen på BATE rev Søderlund i bakken. Dommeren pekte på straffemerket. Fra 11 meter var innbytter Pål André Helland sikker og satte inn 1-0.

Målscoreren sprudlet etter at han kom på banen. Bare minutter senere var han nære med et langskudd, men det gikk like over.

Fem minutter før slutt forsøkte Helland seg igjen. Han skjøt fra distanse. Avslutningen gikk via Søderlund og i mål.

