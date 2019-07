Jone Samuelsen ferdig i Odd etter sesongen

NTB Sport

Det bekrefter 35-åringen fra Sunde i Stavanger selv overfor lokalavisen Varden mandag.

– Min tid i Odd er forbi etter sesongen, sier Samuelsen til avisen

Samuelsen ble verdenskjent da han fra egen banehalvdel headet inn 3-1-scoringen i seieren over Tromsø i 2011. Avstanden til mål var på hele 58,13 meter og sørget for at Odd-spilleren satte ny, offisiell verdensrekord.

Midtbanespilleren er nummer åtte på adelskalenderen over dem som har spilt flest kamper for Odd med sine 277 kamper.

Foran seg på listen har han spissen Frode Johnsen (281) og keeperen Erik Holtan (288). Skulle Fagermo gi ham tilstrekkelig med spilletid ut sesongen, kan han dermed klatre på listen.

– Dette er egentlig ingen hemmelighet, men det har kanskje ikke kommet ut, sier Samuelsen videre og bekrefter at om han skal forlenge fotballkarrieren, «må det være noe som frister».

I 2019 har det Samuelsen vært på banen i elleve kamper, i de fleste har han kommet inn som innbytter. Rogalendingen har ti landskamper for Norge.

