Nest-Sotra leverte feil lagoppstilling, fikk spiller suspendert og tapte siden 0-2

NTB Sport

Det var Bergensavisen som gjorde lagene og Norges Fotballforbund oppmerksom på feilen 40 minutter før kampstart.

– Dette er en stygg, stygg sak for oss. Dette er en feil som ikke skal skje, sa sportssjef Arve Haukeland i Nest-Sotra til BA.

Den utsendte journalisten fra BA fant flere åpenbare feil i den innsendte lagoppstillingen. Blant annet var en spiller som ikke var i troppen med. Jonas Hestetun, som egentlig skulle starte kampen, var ifølge den opprinnelige lagoppstillingen plassert på benken.

– Vi var fire mann som så på lagoppstillingen uten å oppdage feilen. Lagoppstillingen er signert, men ingen har fått med seg feilen, fortsatte Haukeland.

Hestetun fikk til slutt lov til å starte på bekostning av at Mats Songve, som Hesteun skulle erstatte i startelleveren, ble suspendert til kampen og plassert på tribunen.

Aalesund skaffet seg luke

Da kampen omsider kom i gang, klarte gjestene fra Bergen å holde buret rent i en omgang. Fem minutter etter pause sendte nederlenderen Kaj Ramsteijn serielederen opp i 1-0 med et langskudd.

Like etterpå kunne Nest-Sotra utlignet, men forsøket til Mads Berg Sande gikk like utenfor. På overtid sikret Niklas Castro seieren ved å sette inn 2-0 for hjemmelaget.

Dermed tok Aalesund sin sjuende strake hjemmeseier og skaffet seg en fem poengs luke på toppen av tabellen ned til Sandefjord, som overraskende tapte mot HamKam.

På Briskeby sørget 19-åringen Simen Nordli for å ende tapsrekken til HamKam på fire da de slo gjestene fra hvalfangerbyen 1-0. Dette var laget første seier siden 16. mai.

KFUM på 5.-plass

Duellen mellom overraskelseslagene KFUM Oslo og Raufoss endte med 2-1-seier til Oslo-laget etter at lagets toppscorer Moses Mawa satte inn vinnermålet to minutter før ordinær tid. Det gjør at det nyopprykkede Oslo-laget ligger på 5.-plass etter halvspilt sesong.

Tom Nordlies Skeid tok en knallsterk 2-0-seier borte mot Kongsvinger på Gjemselund, mens Jerv utlignet fem minutter på overtid hjemme mot Sogndal og berget uavgjort med 1-1.

På Notodden var den tidligere storscoreren Sanel Kapidzic tilbake med to mål for gjestene Sandnes Ulf som vant 4-0 og klatret opp på sjuendeplass.

Bunnoppgjøret mellom Tromsdalen og Strømmen endte 0-2. Det gjør at Strømmen passer Notodden og er over streken.

Ullensaker/Kisa tar imot Start senere søndag.

(©NTB)