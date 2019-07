Kåre Ingebrigtsen sjokkerte Kompany og Anderlecht med seier i sesongåpningen

NTB Sport

Etter å ha kommet under et voldsomt press og nesten havnet under 0-2 slo Ingebrigtsens gutter voldsomt tilbake mot storfavorittene fra Anderlecht, som ledes av Vincent Kompany.

Nysigneringen Ronald Vargas fra Venezuela startet et godt gammeldags Rosenborg-angrep midt i banen i det 19. minutt og spilte en pasning ut på høyrevingen Robbie D'Haese. 20-åringen slo en utsøkt pasning tilbake til indreløper Vergas som fullførte løpet helt inn.

Dermed fikk den tidligere Anderlecht-spilleren en enkel jobb med å utligne til 1-1. Da hadde Michel Vlap allerede sendt vertene i føringen.

Kompany-debut

Storfavorittene Anderlecht presset på og skapte store muligheter ut i andre omgang, men det var i stedet for Ingebrigtsens gutter som scoret det avgjørende målet.

Kvarteret før slutt ble innbytter Fashion Sakala spilt vakkert gjennom, og alene med keeper satte han ballen sikkert inn til 2-1.

Vincent Kompany gjorde sin debut som spillende trener for Anderlecht. Selv om hans tidligere Manchester City-lagkamerat Samir Nasri hadde et positivt innhopp, klarte hjemmelaget aldri å redde et uavgjortresultat.

VAR grep inn tidlig

Oostende fikk en marerittstart på kampen da Michel Vlap fikk forært en gratismulighet. En fryktelig klarering havnet rett i beina til den unge nederlenderen, som skrudde ballen opp i det høyre hjørnet til 1-0 etter et snaut kvarter.

Få minutter etterpå satte Vlap ballen i mål nok en gang, men VAR grep inn, og dommer Bram Van Driessche annullerte målet korrekt for offside. Målet var godkjent til å begynne med, så uten videohjelp hadde Oostende ligget under 2-0 og fått en vanskelig vei tilbake i kampen.

