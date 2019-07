Henrik Christiansen satte nordisk rekord – nummer fem på 1500 m fri

NTB Sport

Gullet gikk til tyske Florian Wellbrock på tiden 14.36,54. Sølvet gikk til ukrainske Mykhailo Romantsjuk, mens italienske Gregorio Paltrinieri.

Christiansen svømte inn på den knallsterke tiden 14.45,35 og ble nummer fem. Han satte nordisk rekord. Han knuste også den norske rekorden som tidligere var på 14.49,67.

– Det var en deilig følelse. Det her er et tøft heat. Det er tre stykker under 14.40. Det er sinnssykt, sa nordmannen til SVT.

Christiansen hadde femte beste tid i semifinalen, og hadde håp om å kjempe om medalje, men ble tidlig hengende bak trioen Paltrinieri, Wellbrock og Romantsjuk.

Til slutt havnet han også bak David Aubry fra Frankrike.

Tidligere i mesterskapet tok nordmannen sølv på 800 m fri med tiden 7.41,28. Han var da den første norske svømmeren til å ta VM-medalje på langbane siden Alexander Dale Oen tok gull i 2011.

– Nå kan vi endelig få lov til å feire den 800-meteren. Vi har forsøkt å legge den bak oss og fokusere på 1500, sa Christiansen.

(©NTB)