Atlético ydmyket byrival Real

Den kontroversielle spissen satte inn 1-0 allerede i det første minuttet. Deretter sørget milliardmannen Joao Felix (19) og Angel Correa for at det sto 3-0 til de røde og hvite allerede etter 19 minutter.

Diego Costa fulgte opp med tre nye scoringer og dermed sto det noe utrolig 6-0 etter 51 minutter spilt i New York.

Nacho Fernandez reduserte for Zinedine Zidanes Real like før timen var spilt, før Vitolo satte inn 7-1 etter 70 minutter. Karim Benzema og Javier Hernández Carrera sørget for at sifrene ble litt mer ydmykende for Real da de reduserte en gang hver i sluttminuttene.

– Det er ikke noe poeng i å dvele ved dette. Det var en treningskamp. De var bedre i hvert eneste aspekt, sa Real-trener Zidane etter kampen.

Costa ble kampens store spiller, men ble også utvist etter en drøy time. Firemålsscoreren ble forbannet på Dani Carvajal etter en takling på Thomas Lemar. Dommeren sendte både Costa og Carvajal av banen.

Det er mye snakk om Gareth Bale om dagen. Waliseren spilte 28 minutter for Real Madrid i New York. 30-åringen er koblet bort fra klubben, blant snakkes det om en gigantovergang til kinesisk fotball.

