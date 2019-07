Mol og Sørum tilkjent seier da amerikanere trakk seg

NTB Sport

Kampen mot Nicholas Lucena og Philip Dalhausser i firestjernersturneringen skulle ha gått 3.40 natt til fredag norsk tid. I resultatlistene er amerikanerne ført opp med skadeforfall.

Kåre Mol, trener for duoen og far til Anders Mol, opplyser til NTB at han ikke vet hvorfor USA meldte forfall.

– Men det er varmt og krevende å spille. Og USA er videre fra puljen, så vi tror det er taktisk for å spare seg, skriver han i en melding.

Siden duoen ble ført opp med en 2-0-seier, vant de gruppespillet med ett poeng foran de nevnte amerikanerne.

Turneringen avsluttes med finaler søndag.

