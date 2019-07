Haugesund sjokkerte Sturm Graz med 2-0-seier i europaligakvalifiseringen

NTB Sport

Før kampen hadde Haugesund-trener Jostein Grindhaug fremhevet østerrikerne som favoritter, men Sturm Graz måtte dra slukøret hjem fra Vestlandet torsdag kveld.

Med hver sin scoring sørget Kevin Nygård og Niklas Sandberg for at Haugesund har en solid ledelse før returoppgjøret i Østerrike kommende uke.

Dersom hvittrøyene avanserer, venter det storfint besøk i neste oppgjør. Da møtes taperen av oppgjøret mellom nederlandske PSV eller Basel fra Sveits i neste runde. PSV leder 3-2 etter første oppgjør.

Scoring annullert

Et drøyt kvarter var spilt da Douglas Bergqvist trodde han hadde sent Haugesund-fansen til himmels. Svensken var våken på et hjørnespark og headet ballen i mål. Dessverre for hjemmelaget var assistentdommer på jobb, og målet ble korrekt annullert for offside.

Gjestene sto derimot for førsteomgangens første muligheter. Etter en halvtime holdt Haugesund pustet da Jakob Jantscher fyrte av et skudd som strøk stolpen.

Samme mann var svært nære ved å sende østerrikerne i føringen like før pause. Fra kanten av straffefeltet ble 30-åringens avslutning stoppet av tverrliggeren.

Unggutt på scoringslista

19 år gamle Kevin Krygård fikk tillit fra start og takket for det med å sende Haugesund i føringen fem minutter etter pause. Frisparket til Kristoffer Velde ble slått lavt og fant til slutt Krygård på bakre stolpe. Fra skrått hold satte 19-åringen ballen kontant ned i hjørnet.

Like etterpå var Sturm Graz farlig frempå igjen. Et innlegg fra høyre fant Otar Kiteishvili i feltet, men 23-åringen klarte ikke å overliste Helge Sandvik, som vartet opp med en god redning.

I situasjonen følte gjestene seg snytt for straffespark. Gjestenes trener Nestor E Maestro var såpass uenig at han fikk gult kort av dommer Donatas Rumsas fra Litauen.

Vondt ble til verre for østerrikerne da Niklas Sandberg doblet ledelsen etter en drøy time. 24-åringen fikk urovekkende mye boltreplass av Sturm Graz-forsvaret og utnyttet det til det fulle ved å curle inn 2-0. Det ble også kampens siste scoring.

