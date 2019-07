Fjerde strake seier for Solskjær og United

NTB Sport

Mål av Anthony Martial og talentet Gomes sørget for at Manchester United fortsatt har vunnet samtlige kamper i sommerens sesongoppkjøring. De røde har nå fire seire på rad og synes å være i godt slag inn mot ligastart om to uker.

Fra før har Ole Gunnar Solskjærs lag slått Perth Glory, Leeds United og Inter.

Nå venter Norge-tur for den engelske storklubben. Tirsdag møtes Kristiansund og United på Ullevaal stadion. United-stjernene ankommer Oslo mandag.

Et stort skår i gleden for Solskjær torsdag er nok at midtstopper Eric Bailly måtte av banen på båre like etter pause. Spilleren fra Elfenbenskysten har slitt mye med skader de siste sesongene, og det så ikke bra ut da han måtte hjelpes av gresset.

Martial-mål

17 år gamle Mason Greenwood har imponert stort så langt i sommer. Han fikk tillit fra start mot Tottenham.

Det var angrepskollega Anthony Martial som skulle få kampens første store sjanse. Fire minutter var spilt da franskmannen banket til og traff stolpen.

Seks minutter senere fikk Tottenham sin første gigantsjanse. Dele Alli ble spilt fri av 17 år gamle Troy Parrott. Fra god posisjon presset Alli fram en god redning av Uniteds spanske målvakt David de Gea.

Etter 21 minutter kom scoringen for United. Andreas Pereira spilte fri Martial. United-angriperen skjøt fra skrått hold og ballen snek seg inn i det nærmeste hjørnet. Svakt keeperspill av Tottenhams Paulo Gazzaniga.

På overtid av den første omgangen kunne Paul Pogba doblet ledelsen, men hans distanseskudd snek seg utenfor.

Skade og utligning

Som vanlig i treningskamper byttet begge lagene ut alt og alle ved pausen. En av innbytterne, Tottenhams Son Heung-min. Sørkoreaneren var aktiv fra start og var blant annet nære med en lobb like etter pause.

London-laget fortsatte å presse på. Etter en drøy time scoret de. Lucas Moura, brasilianeren som sendte Spurs til mesterligafinale forrige sesong, tok pent ned ballen og skjøt fra cirka 16 meter. Skuddet gikk via Luke Shaw og i mål til 1-1.

Det var bare den andre dårlig nyheten for Solskjær på få minutter. Tidligere i omgangen hadde nemlig midtstopper Bailly blitt hjulpet av banen.

Utover omgangen i et varmt Shanghai ble det mye rot. Cirka ti minutter før slutt produserte likevel United et nydelig angrep. 18 år gamle Angel Gomes og Juan Mata kombinerte langs venstresiden. Førstnevnte lurte inn 2-1 fra skrått hold.

På overtid var Lucas Moura nære å heade inn utligningen, men avslutningen gikk like utenfor.

