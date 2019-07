Arsenal sikret seg Real Madrid-spiller og ettertraktet stortalent

NTB Sport

Ceballos har vært koblet til både Tottenham og Arsenal, men det er Unai Emerys mannskap som får gleden av midtbanespillerens tjenester i 2019/20-sesongen.

– Vi gleder oss over at Dani blir del av laget vårt. Han er en talentfull spiller med gode, tekniske evner, kreativitet og presisjon, sier Emery til Arsenals nettsted.

22-åringen var i aksjon i 23 ligakamper for Real Madrid forrige sesong. Han meldte overgang fra Real Betis i 2017.

Ceballos står med seks landskamper og ett mål for Spania. I sommer ledet han U21-landslaget til EM-gull.

Spanjolen får draktnummer 8, som har blitt ledig etter at Aaron Ramsey forlot rødtrøyene til fordel for Juventus.

Signerte Saliba

Senere samme kveld kunne Arsenal-fansen glede seg over at stortalentet William Saliba har signert en langtidskontrakt med London-klubben. Forsvarsspilleren melder overgang fra franske Saint-Étienne, men lånes ut til den franske klubben kommende sesong.

– Mange lag ønsket ham, men han bestemte seg for å bli del av vårt lag og vår framtid. Han blir i Frankrike neste sesong for å få mer erfaring, og deretter ser vi fram til at han blir del av gruppen vår, sier Arsenal-manager Unai Emery.

Ifølge BBC er overgangssummen på omtrent 290 millioner kroner. Saliba var i likhet med Ceballos ryktet til Arsenals erkerival Tottenham.

18-åringen startet 13 ligakamper for Saint-Étienne forrige sesong og har aldersbestemt landskamper for Frankrike.

(©NTB)