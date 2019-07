Verdensrekord av Milak på 200 m butterfly i svømme-VM

NTB Sport

Kristof Milak noterte knallsterke 1.50,73, mens Phelps' gamle rekord på 1.51,51 ble satt for nesten ti år siden.

Ungareren var i en klasse for seg etter en knusende avslutning. Japaneren Daiya Seto tok sølvet med 1.53,86, mens bronsen gikk til sørafrikaneren Chad la Clos 1.54,15.

Også brystsvømmeren Adam Peaty var ute etter en ny verdensrekord onsdag etter at han satte rekord på 100 m bryst. På den halve distansen ødela et dårlig innslag for briten slik at det bare ble 26,06. Hans to år gamle verdensrekord er på 25,95.

Det holdt likevel til gull foran brasilianske Felipe Lima.

