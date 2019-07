Henrik Christiansens første VM-medalje på 800 m fri

NTB Sport

Det var nordmannens første medalje på distansen. Han ble nummer fem i VM i 2015 og nummer fire i VM i 2017 på distansen.

Christiansen åpnet betydelig tøffere enn han har pleid å gjøre og holdt femteplassen halvveis. Etter 450 meter var han oppe på tredjeplassen. Etter 600 var han oppe på annenplassen, og han holdt helt inn.

Han var derimot sjanseløs på gullet som gikk til italienskeren Gregorio Paltrinieri med 7.39,27. Det var europarekord. Christiansen hadde god kontroll på sølvet de siste 50 meterne, og han var 80/100 sekund foran bronsevinneren franske David Aubry.

– Yes. F.... så deilig. Dette var digg. Det er dette vi jobber for. Nå nærmer vi oss også europarekorden. Det er nå bare et par sekunder opp, sa Christiansen i seiersintervju med svenske SVT.

– 7.41 er mye bedre enn det jeg håpet på. Sølv er helt fanatisk. Det er ett år til OL og 800 m som ny olympisk øvelse. Det er dette som vi sier er min øvelse, sa nordmannen.

– Nå har jeg fått trent et helt år uten skader. Når jeg får trent uten sykdom og skader så er jeg der jeg skal være, sa han.

Øvelsen er på OL-programmet for første gang i Tokyo neste år.

