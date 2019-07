Warholm tar over etter Bolt i Puma: – Det er dritkult, jeg kunne ikke vært mer fornøyd

NTB Sport

Warholm har vært uten egen utstyrsavtale siden nyttår, men skal nå representere den tyske sportsgiganten som er mest kjent for å ha vært Usain Bolts gamle arbeidsgiver.

– Det betyr veldig mye. Det betyr mye at de vil satse på meg, jeg ser på det som et stort kompliment til de tingene jeg har gjort. Jeg føler likevel at det er her reisen begynner, nå skal jeg inn i de voksnes rekker. Det var derfor jeg tok litt tid av, for å se hvem jeg vil ta med meg resten av karrieren. Da falt valget på Puma. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd, sier en smørblid Warholm til NTB.

– Det er dritkult. Puma er et fantastisk selskap. De kan gi meg alle de mulighetene jeg trenger for å bli så god som jeg vil bli, så jeg kan ikke klage, fortsetter Warholm.

23-åringen fikk gratulasjoner fra blant andre Manchester Citys manager Pep Guardiola fotballspillerne Axel Witsel, Thierry Henry, Marco Reus, Los Angeles Lakers-spiller DeMarcus Cousins, samt verdens raskeste mann, Usain Bolt.

– Velkommen til Puma-familien, vi er glad for å ha deg med på laget. Vi får få deg over til Manchester på en kamp, enten i Champions League eller Premier League, sa Manchester City-manageren.

– Velkommen, Karsten! Du kommer til å elske dette, sa Bolt.

Briten Colin Jackson, som er dobbel verdensmester og fire ganger europamester på 110 m hekk, var til stede på lanseringen. Han var full av lovord om den norske juvelen.

– Han er en av de beste utøverne noensinne i Norge.

– Kjempeflott

– Det er kjempeflott å gjøre en avtale med en så solid partner som Puma. Jeg har veldig, veldig tro på dette samarbeidet, og det føles ut som et riktig og klokt valg. Puma har et motto som heter «FOREVERFASTER», som passer som hånd i hanske med vår filosofi. Det er veldig unikt og motiverende for oss. De ser et potensial og tar dette alvorlig. Dette er store greier, altså, sier trener Leif Olav Alnes ivrig til NTB.

– Det Karsten gjør er veldig, veldig unikt. Vi signerer ham som en verdensklasseutøver. Han kan bli en stor global stjerne, sier Pumas administrerende direktør i Norge, Bjørn Gulden.

Bekreftelsen kommer bare tre dager etter at Warholm smadret sin egen europeiske rekord på 400 meter hekk i London med tiden 47,12, som også er årsbeste i verden og sjuende best tid gjennom tidene.

Sikret god lønn

Da løp han med den norske landslagsdrakten, med nettopp Puma på brystet. Da Warholm løp Bislett Games i juni var det Nike som prydet brystet.

NTB vet at avtalen både sikrer han en god lønn og gjør at blir en høyt prioritert utøver i form av spesialisering av utstyr. Avtalen skal være langsiktig og Warholm selv håper at han fortsetter med Puma i lang, lang tid fremover.

Den tyske giganten er også utstyrsleverandøren til Norges Friidrettsforbund. Den avtalen ble signert i 2018, og varer fram til OL i 2024.

(©NTB)