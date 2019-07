Drømmedebut for Sander Svendsen i Odense

NTB Sport

Svendsen har vært på lån i Odd denne sesongen, og spilte sin siste kamp for Skien-klubben så sent som 14. juli. Mandag debuterte han for sin nye klubb Odense. Det ble suksess.

Nordmannen ble byttet inn etter 61 minutter på stillingen 1-1. Ti minutter senere sendte han hjemmelaget i ledelsen. Svendsen avanserte framover i banen og spilte en pasning ut til Bashkim Kadrii på venstresiden. Han banket ballen inn i boksen og Svendsen styrte inn 2-1.

Vertene økte til 3-1 like etterpå, og åtte minutter før slutt var nordmannen frampå igjen. Etter en kjempetabbe av Lyngbys keeper ble Svendsen spilt på åpent mål og satte inn 4-1.

21-åringen startet karrieren i Molde. I 2017 ble han solgt til Hammarby. Han var lånt ut til Odd første halvdel av 2019 før han altså ble solgt til Odense.

Han scoret ikke mål i ligaen for Odd, men i Danmark ble det umiddelbart nettsus.

Odense har nå én seier og ett tap på to kamper i serien. I første runde ledet de 2-0, men tapte 2-3 for Ståle Solbakkens FCK.

