Norge ute av G19-EM etter sjansesløseri

Frankrike var allerede klare for semifinalen i Armenia etter to enkle seire mot Irland og Tsjekkia.

Trener Lionel Rouxel valgte derfor å rullere på laget ved å bytte ut hele ni mann. Det ga fornyet håp til det norske laget som måtte score dersom det ble mål i den andre kampen i gruppen. Irland scoret mot Tsjekkia, men det maktet aldri de norske ungguttene i sin kamp.

I stedet var det Frankrike som vant 1-0 etter scoring av Toulouse-spiller Nathan Ngoumou. Midtbanespilleren ble spilt fri av Maxence Caqueret og banket ballen knallhardt opp i nettaket.

Dermed er EM over for Norge. De fikk to poeng og ble nummer tre i sin pulje. Irland følger Frankrike videre etter 2-1-seier over Tsjekkia.

Strand Larsen brant tre store

Jørgen Strand Larsen, som var et stolpetreff unna å sikre tre poeng for Norge mot Tsjekkia, hadde ikke marginene med seg søndag. Sarpsborg-spissen fikk tre enorme muligheter til å skape balanse i regnskapet.

Først ble han lekkert spilt gjennom av spissmakker Erik Botheim, men med en for liten skostørrelse fikk han ikke styrt ballen på mål. To minutter etterpå fikk han en gratismulighet av den franske kapteinen Claudio Gomes som spilte ballen rett til Strand Larsen på elleve meter.

Men det hjalp lite da den høyeste spissen ikke traff mål alene med keeper. Ei heller skulle han klare det i det 69. minutt da Botheim fant pannebrasken hans med et flott innlegg. Upresset ble headingen svak.

Norsk skremmeskudd

Også før pause hadde Norge skapt fine muligheter. Først da Ola Solbakken spilte fri Jørgen Strand Larsen i det 38. minutt. Sarpsborg 08-spissen ble hardt presset av to franskmenn, og fikk aldri avsluttet skikkelig.

På overtid i første omgang vinket de norske spillerne febrilsk med armene da den franske keeperen Gillaume Dietsch glapp ballen etter en corner. Nordmennene mente klart og tydelig at sisteskansen hentet ballen når den var over streken.

Det kunne verken dommer eller assistentdommer se, som med det vinket spillet videre og kort tid etterpå blåste av for pause.

