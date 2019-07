Håndballkomet må vente, ikke med mot Danmark

NTB Sport

Reistad er ikke med på landslaget på Jæren til uka. Der venter også en landskamp mot Danmark.

– Det går rette veien for henne, men det er fortsatt et stykke igjen. Henny har en korsryggproblematikk. Det må få tid til å roe seg. Håndballaktivitet har vært ugunstig, og hun har måttet stå over det en periode, sier Hergeirsson til NTB.

Det skal være snakk om en prolaps.

Hergeirsson legger til at han tror Reistad kommer til å være med for klubblaget Vipers fra andre halvdel av august.

Han virker ikke bekymret med tanke på VM og Reistad.

Slo til

Reistad fikk sitt gjennombrudd på seniornivå forrige sesong. Hun viste potensialet i EM der Norge skuffet med femteplass. Reistad spilte mesterligasluttspillet med Vipers. Der ble det tredjeplass.

Reistad er allerede en ettertraktet spiller. Verdens mest suksessrike klubb, ungarske Györ, har allerede meldt at Reistad trolig er den neste norske underskriften den vil ha.

Norge spiller VM i Japan i november og desember. OL-plassen er ikke sikret for de norske jentene, men den kan fikses i verdensmesterskapet eller i OL-kvalifiseringen til våren.

