Filip Ingebrigtsen satte norsk rekord på én engelsk mil

NTB Sport

Nordmannen fikk langt fra et optimalt løp og måtte hente inn Samuel Tefera på egen hånd. Han tok igjen inn den etiopiske verdensrekordholderen på 1500 meter innendørs, men i avslutningen ble Ingebtigtsen et nummer for liten.

– Et fantastisk løp, sa far og trener Gjert Ingebrtigtsen til VG rett etter målgang.

Tefera vant på tiden 3.49,45, foran Ingebrigtsen og britiske Jake Wightman.

Motivert av broren

Filip Ingebrigtsens løp på 3.49,60 er ny norsk rekord. Den tidligere bestenoteringen hadde storebror Henrik Ingebrigtsen med 3.50,72 og var satt på Bislett i 2014.

– To nasjonale rekorder for Ingebrigtsen er sånn vi liker det. Det handler om hva vi gjør i trening og hvordan vi pusher hverandre, man vil ikke tape for broren sin. Så da Jakob løp norsk rekord tenkte jeg at jeg måtte følge opp med personlig rekord. Jeg tror det kan være hemmeligheten bak hva vi gjør, sa Filip Ingebrigtsen til arrangøren etter løpet.

Med søndagens pangløp forbedret Filip også sin personlige rekord på én engelsk mil fra tidligere i år på 3.51,38, satt i Stanford i California.

God helg for familien Ingebrigtsen

Filip fullbyrdet med pangløpet en strålende helg for familien Ingebrigtsen.

Lørdag løp yngstebror Jakob Ingebrigtsen inn til ny norsk rekord på 5000 meter med tiden 13.02,03 da han ble toer på samme arena.

Dermed slettet han Marius Bakken sin rekord på 13.06,39 fra 2004 og sørget for at samtlige norske rekorder på distansene fra 1500 til 5000 meter tilhører Ingebrigtsen-familien.

Seinere på kvelden klarte eldstebror Henrik Ingebrigtsen VM-kravet på 5000 meter da han løp inn til tiden 13.15,38 i belgiske Heusden, noe som likevel var hele 13 sekunder bak Jakob.

Henrik Ingebrigtsen sørget med sitt løp for at de tre brødrene for første gang deltar sammen i et senior-VM når mesterskapet avvikles i Doha i månedsskiftet september/oktober.