Zlatan avgjorde med hat trick i lokalderbyet i Los Angeles

Foran kampen uttalte Zlatan at nivået i MLS ikke er det samme som i Europa, og sa at han var ligaens beste spiller. Han sammenlignet seg med en Ferrari blant Fiater.

Sammenligningen gjaldt også motstanderlagets og MLS toppscorer Carlos Vela, som for øvrig sto for sitt lags to mål. Det var Zlatans annet hat trick i MLS-karrieren.

– Jeg har stor respekt for Vela. Han er en god spiller, men dere gjorde en feil, dere sammenlignet ham med meg. Det var deres største tabbe, sa den 38 år gamle svensken.

Ibrahimovic er nå annenmann på toppscorerlisten med 16 mål. Vela topper med 21 mål. Zlatan scoret etter åtte minutter i 1. omgang. Han fant også nettmaskene etter 56 og 70 minutter.

Vela ga LA FC 1-0 på straffe etter fire minutter og hans siste kom på overtid i annen omgang. Med de to målene er han oppe i 21 mål på 20 kamper, og han ble den første til å nå 20 mål i MLS' korte historie.

Nordmennene Adama Diomande (Los Angeles FC) og Jørgen Skjelvik (LA Galaxy) ble satt fullstendig i skyggen av Zlatan denne gangen. Diomande spilte hele kampen, mens Skjelvik var ubenyttet reserve.

Det var svenskens beste kamp i byderbyet også kalt "El Trafico". Zlatan har nå scoret seks mål i disse derbyene mot Bob Bradleys menn.

– Du spiller mot et bestemt lag, og der har du en fyr med en stor personlighet. Vi må spille på en måte, slik at vi til slutt ikke trenger å forholde oss til alle slags spørsmål om ham, sa den tidligere Stabæk-treneren Bradley om Zlatans innsats.

