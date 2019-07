Warholm smadret sin egen europeiske rekord

NTB Sport

I et felt uten flere av Warholms tøffeste konkurrenter, var nordmannen suveren. Kyron McMaster var ventet å kunne gi nordmannen kamp, men fikk problemer med skade underveis.

Han kunne trolig ikke ha målt seg med nordmannen. Warholm løp et knallbra løp og kom i mål på tiden 47,12. Det er 21 hundredeler bedre enn det han presterte på Bislett i juni.

Karsten Warholm har ikke konkurrert siden han satte sin europarekord på 400 m hekk under Bislett Games 13. juni. 23-åringen fikk krampe etter rekordløpet på 47,33 og valgte å stå over noen stevner for å prioritere trening.

