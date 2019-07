Liverpool tapte for Borussia Dortmund i Indiana

NTB Sport

Borussias Dortmunds to dansker Thomas Delaney pg Jacob Bruun Larsen scoret to kjappe mål i annenomgang som sikret seieren.

Kampen ble spilt i sviende hete på Notre Dame stadion i South Bend, Indiana. Jürgen Klopp måtte unnvære mange av sine stjerner ettersom Roberto Firmino og Alisson begge har fått fri fra treningsturneen i USA på grunn av Copa America, og Mohamed Salah og Sadio Mane har vært opptatt med Afrikamesterskapet.

Klopp stilte med en ung og fersk startellever og gjorde dessuten ti bytter etter pause.

– Det ble en vanskelig kamp for begge lag. Jeg så mye bra og mange gode enkeltprestasjoner, men det er var tydeligvis ikke nok. Vi var ikke i nærheten av der vil vil være, sa Klopp med tanke på målene de slapp inn.

Dortmund tok ledelsen etter bare tre minutter da Paco Alcacer utnyttet en tabbe fra Nathaniel Clyne. Liverpool hadde mange muligheter til å utligne, men fant først nettmaskene etter 35 minutter da Harry Wilson scoret.

Til tross for det gode spillet i 1. omgang klarte de helrøde ikke å stå imot Dortmund etter pause. Delaney scoret etter 53 minutter før Bruun Larsen økte til 3-1 seks minutter senere. Rhian Brewster reduserte tapet til 2-3 på straffe kvarteret før slutt.

Liverpool møter spanske Sevilla på Fenway Park i Boston søndag.

Størst latter under pressekonferansen etter kampen fikk Klopp da han svarte på et noe uvanlig spørsmål fra en tilhører.

– Kan jeg få en klem? var det en i salen som spurte tyskeren om.

– Det er det beste oppfølgerspørsmålet jeg noen gang har fått, svarte Klopp.

